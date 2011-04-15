Рубль располагает потенциалом умеренного роста

На торгах в среду рубль все же сумел выиграть у иностранных валют в основном благодаря подъему котировок нефти, которые в свою очередь отыгрывали позитивные результаты отчета Минэнерго США. По итогам сессии доллар и евро снизились на 0,3% и 0,7% до 58,89 руб. и 6787 руб. соответственно.

Судя по тому, что российская валюта смогла определиться с более четким вектором движения с подачи Brent, можно сказать, что рубль по-прежнему тесно коррелирует с динамикой цен на нефть, хотя дополнительную поддержку ему сейчас оказывает период налоговых и дивидендных выплат. Brent в моменте поднималась к 2-недельным максимумам в районе 49,80, но в очередной раз спасовала перед отметкой 50, и причиной тому послужил рост добычи в Штатах, тогда как запасы сырой нефти и особенно бензина сократились гораздо сильнее прогнозов, что в целом порадовало участников рынка.

Сегодня котировки черного золота могут продолжить отыгрывать американскую статистику, хотя оптимизм опять же будет ограниченным из-за очередного свидетельства того, что сланцевые производители США действительно наловчились сокращать издержки и продолжают наращивать добычу даже при ценах ниже 50 долларов за баррель. На волне нефтяного оптимизма и все еще неустойчивых позиций доллара, пара может продолжить умеренное снижение и нацелиться на область 58,60 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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