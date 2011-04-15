Временная передышка для рубля

Российская валюта вот уже четвертый день находится в четком диапазоне 59 - 59,40 рублей за доллар США. Несмотря на весь пессимизм, связанный с геополитикой, поддержку нацвалюте оказывает затишье на сырьевом рынке, а также активные конвертации валютной выручки отечественными экспортерами в рамках продолжающегося налогового периода. Ожидается, что в ближайшие полторы недели корпорации совершат операций более чем на 5 млрд долларов для уплаты НДС и еще около 2,5 млрд для выплаты дивидендов по итогам предыдущего квартала.

Однако, уже в начале следующего месяца после того как экспортеры произведут все выплаты и перестанут поддерживать рубль, можно ожидать очередного падения курса. Помимо уже привычного бегства заграничных фондов из российских активов и валюты, иностранцы будут продолжаться конвертации полученных дивидендов в валюту. В мае, когда прошли первые выплаты дивидендов, можно было наблюдать аналогичную ситуацию: такие организации как “Сбербанк”, “Газпром нефть” и тд обменяли 1,5 млрд долларов, а иностранцы совокупно сконвертировали обратно более 3 млрд долларов.

Крайне вероятно, что до конца следующей недели курс отечественной валюты продолжит колебаться между отметками 58,85 - 59,50 за доллар и 67,65 - 68,50 за евро с возможными кратковременными укреплениями в дни, на которые будут приходиться пики выплат, до 58,50 и 67,50 за доллар и евро соответственно.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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