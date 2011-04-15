Рубль может сменить тренд

Российский рубль стабилен на фоне подъема нефтяных котировок. А на международном валютном рынке ожидают итогов пресс-конференции Европейского Центробанка.

В четверг утром российский рубль незначительно снижается против доллара и растет по отношению к единой европейской валюте. Происходит это на фоне подъема нефтяных цен, которые вчера успешно преодолели отметку в 49$ за баррель марки Brent. Дальнейший рост может привести к тестированию июльского максимума в районе отметки 50$ за баррель, ну а при преодолении данного значения, мы можем увидеть разворот тренда на нефтяном рынке.

А на международном валютном рынке форекс сегодня все внимание приковано к пресс-конференции ЕЦБ. На этом фоне евро незначительно снижается против доллара. Инвесторы стараются позакрывать открытые длинные позиции по единой европейской валюте, которая совсем недавно достигла максимальных значений за последний год.

Курс доллара находится на отметке 59 рублей 10 копеек, евро торгуется в районе 68 рублей, индекс ММВБ держится в районе 1950 пунктов, а котировки нефти марки Brent подбираются к отметке в 50$ за баррель.

Мы уже ранее говорили, что текущую неделю, возможно даже и текущий месяц, мы можем завершить ниже отметки в 60 рублей за доллар. Способствовать этому будут сейчас выплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Еще одним поводом для позитива на нефтяном рынке может стать подъем нефтяных цен. Котировки черного золота могут вполне преодолеть отметку в 50$ за баррель и после этого можно будет говорить о начале среднесрочного по нефти, что в свою очередь может поставить под сомнения те цели, которые мы называли ранее по валютной паре доллар/рубль. Напомним, что уже на протяжении нескольких месяцев мы рекомендуем держать покупки доллара с целями на уровнях 62-63 рубля. В том случае, если котировки черного золота преодолеют отметку в 50 долларов за баррель вверх, то эти цели цели будут скорректированы и в этом случае мы порекомендуем выходить из сделок на покупку с доллар/рублем. Ну а пока этого не произошло, мы сохраняем наши рекомендации держать доллар. Цели прежние - 62-63 рубля.



Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн











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