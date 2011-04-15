Драги угодил рынкам

Рисковым активам понравилась риторика Драги в рамках пресс-конференции после заседания ЕЦБ, который оставил текущий курс монетарной политики без изменений. Глава ЦБ проявил откровенно «голубиную» риторику в отношении перспектив монетарной политики, указав на «продолжительный период стимулирования» и возможность расширения мер в случае необходимости. Это принесло фондовым рынкам облегчение, поскольку после комментариев Драги в прошлом месяце были сомнения в том, что он снова не преподнесет «ястребиный сюрприз. Но этого не произошло. И в сочетании с довольно оптимистичными заявлениями на тему состояния экономики общий тон заседания пришелся по нраву сегменту рисковых активов.

Евро изначально негативно отреагировал на комментарии о стимулировании, но, поймав оптимистичные нотки в выступлении Драги, рванул вверх, вернувшись за пределы уровня 1.15 и снова целится на 1.16. Тем временем фунт развивает снижение на пробое уровня 1.30. Здесь сработало сочетание технических факторов и новой волны страхов по поводу «жесткого» Брекзита. На этом фоне сильные данные по розничным продажам остались незамеченными. Утратив психологическую поддержку 1.30, которая ранее выступала в роли довольно прочного сопротивления, пара фунт/доллар обновила недельные минимумы в районе 1.2930, откуда частично скорректировалась. С учетом возвращения спроса на доллар, до конца дня котировкам вряд ли удастся компенсировать потери.

При этом немалую роль в позитивных настроениях на мировых площадках играют и события на рынке нефти. Котировки Brent впервые с 7 июня превысили психологический уровень 50, который долгое время не давал покоя быкам. Покупкам актива способствуют усиливающиеся признаки начала ребалансировки рынка, о чем свидетельствует очередное сокращение запасов углеводородов в США. Также игроки весьма оптимистично настроены в отношении предстоящего совещания ОПЕК в понедельник, где будет обсуждаться текущая ситуация на мировом рынке.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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