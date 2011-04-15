В четверг российский рынок акций пребывал в фазе коррекции-консолидации. Слабее рынка выглядели бумаги Норникеля (GMKN, -3.3%) – как сообщается, Металлоинвест планирует продать примерно 1.8% акций компании (в форме ADR). Сокращении позиции в Норникеле крупным инвестором стало поводом к фиксации спекулятивной прибыли и по другим бумагам металлургического сектора. Так, акции НЛМК (NLMK) подешевели на 2.3%, ММК (MAGN) – на 2.2%, Северстали (CHMF) – на 1.4%. Тем временем Башнефть (BANE) подорожала на 2.5%, Газпром нефть (SIBN) – на 1.8%, ВТБ (VTBR) – на 1.2%, МТС (MTSS) – на 1.0%.

Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Кузбасской топливной компании (KBTK) подорожали на 8.4%, Нижнекамскнефтехима (NKNC) и Соллерс (SVAV) – на 4.4%.

Фондовые индексы США закрылись разнонаправлено без заметных движений, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские индексы закрылись разнонаправлено, азиатские находятся в среднем в небольшом минусе.

Оснований для выхода из консолидации по российским фондовым индексам пока не появилось. Попытки закрепления в области выше $50 по фьючерсам на нефть Brent на увенчались успехом, на мировых фондовых площадках также наблюдается некоторое затишье. На валютном рынке возможно сохранение тенденции к ослаблению доллара США (трейдеры посчитали евро более предпочтительной валютой после выступления М. Драги), но оснований для сильных движений по паре доллар-рубль пока нет.



Антон Старцев, ведущий аналитик

ИФ «ОЛМА»







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