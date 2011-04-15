Нефть: доживем до понедельника

В четверг торги на рынке нефти снова проходили в довольно волатильном режиме. Баррель Brent в моменте касался отметки 50,20, заглянув за пределы заветного уровня 50 впервые с 7 июня. Но, как оказалось, игроки по-прежнему не готовы к уверенному пробою этой области – попытки ее тестирования обернулись масштабной фиксацией прибыли. В результате актив спустился в район 49,30, просев за день на 0,6%.

Но если отбросить технические факторы, то можно говорить о дальнейшем улучшении настроя на рынке черного золота. Рост добычи в Штатах на этот раз удалось проигнорировать за счет неожиданно масштабного сокращения запасов бензина и сырой нефти. Оптимизма добавило согласие Нигерии принять участие в совещании ОПЕК, которое состоится в понедельник. Но ключевым драйвером роста актива послужила Саудовская Аравия, которая снова заговорила о сокращении экспорта.

Судя по обещаниям саудитов, на старте следующей недели Brent может получить приличную поддержку, поскольку переговоры обещают быть конструктивными. По крайней мере, велика вероятность того, что экспортеры хотя бы на словах постараются максимально поднять цены, которые сейчас не устраивают многих производителей, особенно сильно зависимых от нефтяных доходов.

В краткосрочной перспективе котировки способны возобновить подъем. Сегодня вечером нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует традиционный отчет по числу действующих буровых. В последнее время этот показатель демонстрирует замедление роста. И нельзя исключать, что буровая активность отразит хотя бы временное снижение. На этом фоне актив может снова подобраться к уровню 50, пробой которого может состояться уже в понедельник, если экспортеры не поскупятся на красноречие.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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