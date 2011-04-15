Доллар может уйти ниже 58,60 руб.

Накануне рубль слегка укрепился в паре с долларом и при этом заметно просел против европейской валюты, которая подскочила к почти 2-летним максимумам, разглядев в заявлениях главы ЕЦБ М. Драги оптимистичный посыл. По итогам сессии доллар подешевел на символические 0,11% до 58,79 руб., тогда как евро набрал почти 1%, отыграв понесенные в среду потери.

Пара доллар/рубль торговалась довольно вяло. Рубль практически не реагировал на колебания нефтяных цен. Баррель Brent впервые за полтора месяца тестировал отметку 50, правда, к закрытию скатился в район 49,30, выйдя в «минус». Несмотря на внутридневную просадку, самочувствие актива явно улучшается. Но рублевые трейдеры, похоже, не верят в устойчивость восстановления актива и предпочитают держаться в стороне. Возможно, пробой психологической отметки 50 сможет подтолкнуть игроков к возобновлению покупок отечественной валюты. Налоговый период пока тоже не оказывает рублю ощутимой поддержки.

Между тем, позиции доллара снова пошатнулись, не успев стабилизироваться. И снова беда пришла из Вашингтона. На сей раз спецпрокурор США Роберт Мюллер расширил масштабы расследования предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы. В частности, будут изучаться бизнес-сделки Трампа и членов его семьи. На фоне этой темы доллару в краткосрочной перспективе вряд ли удастся вернуть спрос, что вкупе с потенциальным возобновлением подъема Brent на ожиданиях встречи стран ОПЕК способно поддержать укрепление рубля. При таком сценарии доллар/рубль может утратить локальную поддержку в районе 58,60 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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