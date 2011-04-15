Рубль поддерживается слабостью доллара и фактором налогового периода

Российский рынок акций закончил торги в четверг со снижением на фоне негативной динамики на рынках акций в США и смешанной динамики в Европе. Двусмысленность итогов заседания ЕЦБ оказала поддержку евровалюте, но не более того. Высокая волатильность цен на нефть также не способствовала росту спроса на рынке акций. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (-0,72%), финансового (-0,45%) и нефтегазового (-0,33%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 0,28% и закрылся на уровне 1946.51 пункта. Индекс РТС снизился на 0,44% и остановился на уровне 1038.54 пунктов на фоне консолидации курса рубля против доллара США и его падения к евро.

Цены на сырую нефть в четверг продолжили торговаться с попыткой

повышения, оставаясь крайне волатильными. В течение торговой сессии марка BRENT тестировала отметку в 50 долларов за баррель и даже пыталась закрепиться выше нее, но к концу регулярной торговой сессии ей это сделать не удалось. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ упала на 0,58%, до 49,41 долларов за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,72%, до 46,98 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль получил поддержку на волне сильного роста цен на нефть, но так заметно и не вырос, так как инвесторы ожидали итогов заседания ЦБ еврозоны и Японии по денежно-кредитным политикам. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,07%, до 59,04 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 0,65%, до 68,47 рублей за евро.

Российский рубль в регулярную торговую сессию продолжил

консолидироваться около отметки в 59,00 на волне попытки котировок сырой нефти марки BRENT закрепиться выше уровня в 50 долларов за баррель. Курс рубля поддерживается слабостью доллара и фактором налогового периода, но его рост сдерживается напряженностью в отношениях между США и РФ, а также низким спросом на ОФЗ, который подчеркивается плавным повышением доходности.

В пятницу с речью выступит заместитель главы РБА Дебелль, будут

опубликованы данные по потребительской инфляции в Канаде. Также будут представлены цифры по количеству действующих буровых вышек в США от сервисной компании Baker Hughes.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital





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