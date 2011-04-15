Нефтяные котировки в пятницу снизились, но в понедельник утром начали вновь расти и сейчас находятся выше отметки 48 долларов за баррель смеси Brent. Экспорт топлива членами ОПЕК в июле может превысить 33 млн баррелей в сутки, что является наибольшим значением с декабря прошлого года. Причиной является восстановление добычи в Нигерии и Ливии. Инвесторы ожидают, что в таких условиях ОПЕК может в ближайшее время пойти на новые ограничения добычи.

Вместе с тем американские фондовые индексы в пятницу немного снизились, Dow 30 упал на 0,15%, но рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья в зеленой зоне.

Российский фондовый рынок пока не определился с направлением, индекс РТС сегодня может упасть в пределах 0,5%. Курсы доллара и евро сегодня поднимутся до 59,5 и 69,5 рубля соответственно. Дальнейшая динамика рынков будет зависеть от запасов нефти в США и решения ФРС по ставке, которые будут озвучены в среду.

Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги Татнефти (об.) и РусГидро, которые неплохо держатся в условиях общей слабости рынка. Короткие позиции имеет смысл удерживать по акциям Алросы, которые после «отсечки» продолжили падение.



Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов







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