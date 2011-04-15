Продажи рубля могут продолжиться

Под конец недели нефть выбила рубль из колеи. В ответ на почти 3%-ный обвал котировок Brent российская валюта подешевела на 0,72% и 0,96% к доллару и евро соответственно. В преддверии встречи мониторингового технического комитета ОПЕК участники нефтяного рынка решили зафиксировать прибыль, не ожидая позитивных итогов переговоров. На этом фоне рубль был вынужден последовать вниз, несмотря на сохраняющуюся слабость доллара на международном рынке.

В ходе недели наша валюта чувствовала себя весьма уверенно на фоне удорожания черного золота, распродаж доллара и налоговых выплат. Но игнорировать распродажи в сырьевом сегменте рубль не смог. Нефтетрейдеры настроены весьма пессимистично в отношении сегодняшнего совещания ОПЕК, и если с этого фронта действительно не придет никакой поддержки, валюте придется продолжить уступать позиции доллару. Ливия и Нигерия пока не готовы принять приглашение к участию в сделке, да и обсуждения этого вопроса, похоже, нет на повестке дня. И это предпосылка для сохранения давления на Brent и рубль в краткосрочной перспективе.

Еще одним ударом по российской валюте станут действия «Роснефти», которая провела крупное размещение облигаций. Компания взяла в долг 266 млрд рублей, которые, скорее всего, будут конвертированы в доллары. Соответственно, это отток валютной ликвидности. Добавим к этому технический фактор – доллар вернулся выше уровня 59 руб., что открывает путь к дальнейшему подъему. Таким образом, уже на старте сегодняшних торгов рубль может продолжить снижение с ближайшей целью на 59,60.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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