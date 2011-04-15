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25.07.2017

Нефть: ОПЕК не впечатлила, ждем цифры из США

Нефть сорта Brent начала новую неделю с роста, но не такого масштабного, как хотелось бы ОПЕК. Котировки повысились внутри дня на 1,6%, однако не смогли вернуться выше уровня 49 и отыграть понесенные в пятницу потери.
В рамках встречи министерского комитета по выполнению договоренностей ОПЕК+ было рекомендовано продлить соглашение после его завершения в марте 2018 года «в случае необходимости». Также производители много говорили об усилении контроля, причем не только за добычей, но и за экспортом. Из уст главы картеля прозвучали даже громкие заявления о том, что сланцевые производители США готовы к диалогу с ОПЕК и со временем могут присоединиться к сделке. Но изначально осознавая нереалистичность такого сценария, участники рынка не купились на эти прогнозы и ограничились умеренными покупками актива.
Основной причиной столь скупой реакции сырьевого сегмента на казалось бы конструктивные замечания экспортеров послужил тот факт, что Ливию и Нигерию так и не удалось склонить к участию в соглашении. Правда, Нигерия пообещала примкнуть к своим коллегам, как только доведет добычу до 1,8 млн баррелей в сутки. Но рынку, который упорно не желает двигаться в сторону балансировки, нужны более оперативные шаги и решения. В конце концов, трейдеры уже неоднократно слышали смелые обещания, а на деле ОПЕК наращивает добычу и экспорт.
Пожалуй, больший интерес для рынка сейчас представляет ситуация в США. И с этого фронта действительно может поступить более ощутимый драйвер, если на этой неделе Американский институт нефти и затем Минэнерго рапортуют о дальнейшем сокращении запасов и добычи, что, если исходить из некоторого замедления буровой активности и по-прежнему низких цен, вполне реально. Если мы увидим внушительное падение объемов, Brentв середине недели может пробить отметку 50. В противном случае не избежать очередной волны распродаж.

Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ





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