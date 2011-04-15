Рублю грозят дальнейшие продажи

В понедельник рублю пришлось закрыть глаза на рост нефтяных котировок и налоговые выплаты, полностью погрузившись в тему санкций. Несмотря на то, что этот вопрос муссируется уже на протяжении месяца, участники рынка явно нервничают и, опасаясь последующего ужесточения ограничений, которые могут затронуть ОФЗ, избавляются от российской валюты. Так, по итогам торговой сессии рубль подешевел в среднем на 1% к доллару и евро, финишировав на уровнях 59,90 руб. и 69,74 руб. соответственно.

На рынке уже практически нет сомнений в том, что законопроект о новых санкциях будет одобрен и впоследствии подписан Трампом, который не станет накладывать вето на документ, дабы не обострять и без того напряженные отношения с конгрессом. Но еще больше игроков страшит тот факт, что на фоне продолжающегося расследования в отношении предполагаемых связей американского лидера с Москвой, Штаты могут пойти дальше и будут продвигать полный запрет на покупки российского госдолга для иностранных инвесторов. Именно этот риск и движет распродажами на рынке РФ и вынуждает рубль двигаться в отрыве от нефти.

Сегодня решится судьба законопроекта, и хотя ужесточение санкций уже давно заложено в цену, психологической эффект может подтолкнуть игроков к дальнейшей ликвидации длинных позиций по нашей валюте. И в этой ситуации пик налоговых выплат способен разве что частично ограничить давление на рубль. Накануне доллар и евро тестировали уровни 60 руб. и 70 руб. соответственно, и не исключено, что на сегодняшней сессии продавцы снова будут атаковать эти «круглые» отметки.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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