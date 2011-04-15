Рубль смирился с неизбежным

Российская валюта начала новую неделю не очень удачно. Вопреки позитивным сигналам со стороны нефтяного рынка, рубль изрядно подешевел, отыгрывая неизбежное ужесточение санкций со стороны США. И Трамп, дабы отвести от себя подозрения в связях с Москвой, согласился поставить свою подпись под документом. По большей части новые шаги Вашингтона были анонсированы давно и уже преимущественно заложены в текущих ценах. Но опасения относительно того, что Штаты на этом не остановятся и все же могут протолкнуть запрет покупки российских облигаций, не дает рынку покоя.

Сегодня рубль локально корректируется за счет продолжения роста цен на нефть и пика налоговых платежей, хотя ограниченный потенциал восстановления говорит о рисках возобновления продаж. Как только налоговый период уйдет со сцены, валюта будет ощущать на себе воздействие внешних факторов более остро, особенно если нефть не сможет показать более внушительного роста и в очередной раз привлечет фиксацию прибыли на росте.

Впрочем, если надежда на уверенный прорыв котировок в ходе текущей недели, если вчерашнюю весьма оптимистичную картину, обрисованную ОПЕК, дополнит позитивная статистика из США, отразив сокращение запасов и объемов добычи углеводородов. За последний месяц темпы роста буровой активности в Штатах замедлились максимально с июня прошлого года, и это повод рассчитывать на падение показателей производства.

Но пока тема санкций будет оставаться в фокусе внимания рынков, рубль будет уязвимым. Законопроект о новых санкциях еще дорабатывается, и голосование запланировано на сегодняшний день. Если будут отсрочки, это даст рублю временное облегчение, указав на отсутствие консенсуса в конгрессе, но по факту принятия окончательного решения можно ожидать новой волны продаж в рамках эмоциональной реакции игроков.



Константин Жуковский, эксперт компании «Международный финансовый центр (МФЦ)»











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