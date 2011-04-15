Нефть взлетела, не дожидаясь ФРС

Сырьевые товары получили вчера неожиданный и довольно сильный импульс для роста. Лучше других чувствовала себя нефть, которая внутри дня поднялась более чем на 2 доллара, начав его с уровня 48.70 за баррель Brent и окончив на 51.03. Позитивная динамика нефти помогала рублю противостоять внутреннему негативному фону и остаться ниже 60 за доллар. Торги вторника в паре USDRUB завершились на 59.87, а старт торгов среды обещает отправить пару ещё ниже, опустившись ниже вчерашних внутридневных минимумов у 59.70.

Позитивный настрой вокруг нефти в конце дня сформировал отчёт API о запасах этого сырья в США. Сообщается об очень значительном падении на 10.2 млн. баррелей за неделю, что должно стать отражением высокого спроса на нефть и свидетельством близкой балансировки спроса и предложения, несмотря на увеличивающуюся добычу.

При этом в течение дня торги будут проходить при сниженной активности из-за ожиданий официального отчёта по запасам и добыче, а также поздней (в 21:00 МСК) публикации решения и комментария ФРС по денежно-кредитной политике.

Официальная публикация министерства энергетики, способна подтвердить тренд на сокращение запасов как следствие силы спроса. Годом ранее период снижения запасов был намного короче и закончился как раз в конце июля. Тогда совокупное сокращение составило примерно 21 млн. баррелей за 9 недель. В этом году снижение происходит 14 из последних 15 недель и уже составило почти 45 млн. баррелей. Сокращение ещё на 10 млн. станет сигналом о сильном спросе на энергию, что должно быть свидетельством ускорения темпов экономического роста.

Этот сигнал, а также наибольший оптимизм потребителей в США в июле за последние 16 лет в сочетании с другими сигналами ускорения роста экономики, могут стать причиной более решительного тона комментария FOMC. ФРС вполне может дать намёк, что придерживается основного плана осуществить третье повышение ставки позже в этом году. Такая позиция позволит доллару взять небольшой реванш и остановить своё июльское снижение, спровоцированное осторожным выступлением Йеллен в конгрессе в начале месяца. Ссылаясь на то, что слабый доллар, сильный рынок труда и растущий спрос вот-вот вернут инфляцию на путь роста, ФРС может породить непродолжительную волну спроса на USD.

Рассчитывая на ужесточение позиции ФРС, можно предположить, что уже завтра пара USDRUB вернётся в область выше 60. Что ещё важнее, пара EURUSD станет на путь коррекции в область 1.15 после вчерашнего касания 1.17. GBPUSD окажется не под силу остаться выше 1.30. Нефти в таких условиях направится к 49, а золото – к 1230. Эти уровни являются 50- и 200-дневными средними значениями, соответственно.



Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич







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