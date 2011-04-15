Российский рынок акций закончил торги во вторник снижением на фоне расширения санкций США против российских нефтяных компаний, а также риска запрета инвестирования американскими и связанным с ними инвесторами в российские государственные облигации, спрос на которые в прошлом году и стал причиной для сильного роста курса рубля. Российскому финансовому рынку на фоне всех этих событий не помогает даже повышение цен на сырую нефть по итогам саммита ОПЕК, который проходил в Петербурге.

В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции

компаний нефтегазового (-1,19%), машиностроительного (-1,17%) и

нефтехимического (-0,71%) секторов. Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 0,42% и закрылся на уровне 1923.73 пункта. Индекс РТС снизился на 0,36% и остановился на уровне

1010.06 пунктов на фоне консолидации курса рубля против доллара США и евро.

Цены на сырую нефть во вторник взлетели вверх на волне роста надежд, что активность американских сланцевых компаний достигла своего апогея. В то же время ОПЕК может расширить снижение объемов добычи нефти. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ взлетела на 2,72%, до 49,92 долларов за баррель. Западно-техасская WTI подскочила на 2,93%, до 47,70 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль метался между позитивной динамикой нефтяных цен, продажами валютной выручки в последний день налогового периода и риском падения спроса на ОФЗ и в целом на российские активы в результате санкционной политики США в отношении России. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра торговалась у уровня открытия и символически снизилась на 0,04%, до 59,98 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра прибавила 0,17%, до 70,08 рублей за евро.

На валютном рынке рубль в течение дня удерживался возле уровня открытия благодаря последнему дню налогового периода в России. Но, скорее всего, он возобновит дальнейшее снижение на волне санкционного давления из США, несмотря на повышательную динамику цен на сырую нефть.

В среду будут опубликованы данные по потребительской инфляции в

Австралии, объему экспорта, импорта и сальдо торгового баланса в Новой Зеландии. Состоится выступление с комментарием главы РБА Лоуи и представителя ЕЦБ Лаутеншлегера. Выйдут предварительные данные за второй квартал по ВВП Великобритании. Из американской статистики интересными будут цифры по продажам нового жилья и, конечно, итоги двух дневного заседания ФРС по денежно-кредитной политике.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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