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26.07.2017

Сегодня ожидаем рост индексов

Сегодня ожидаем рост индексов, чему способствует положительный информфон. Американские фондовые индексы вчера выросли, причем не только высокотехнологичный NASDAQ, но и индексы «традиционной» экономики, Dow Jones увеличился на 0,47%, дойдя до исторического максимума.
Нефтяные котировки преодолели отметку 50 долларов за баррель смеси Brent, реагируя на новые договоренности по сокращению экспорта и добычи некоторых стран. Сегодня инвесторы ожидают официальные данные по запасам сырья в США (выходят в 17.30 мск), а также решения ФРС по процентной ставке. Это повлияет на дальнейшую динамику рынка.
Российский фондовый рынок сегодня не сможет игнорировать такой положительный внешний фон, мы ожидаем роста индекса РТС на 0,5-1%. Хотя слабый рост отечественной экономики, ослабление рубля и проблемы с банком «Югра» продолжают давить на котировки акций. Курсы доллара и евро опустятся сегодня и 69,2 соответственно.
Из акций к покупкам можно рекомендовать бумаги МТС и ГМК Норильский никель, они с начала недели формируют устойчивый восходящий тренд. Аутсайдерами остаются акции Алросы и Газпрома, их следует продавать.

Аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов



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