Нефть ждет подпитки

Сегодня на мировых фондовых площадках преобладают позитивные настроения. На этом фоне российские индексы начали торги на положительной территории, также отыгрывая вчерашний взлет котировок нефти на сообщениях о масштабном сокращении запасов энергоносителей в США, более чем на 10 млн баррелей.

ММВБ обновил максимумы текущей недели, но утратил импульс и к полудню практически вернулся на исходные позиции, торгуясь в районе 1925 пунктов. Тем временем рубль, который открылся ростом, снова занял оборонительную позицию в условиях локального отката Brentот максимумов и оживления спроса на доллар США.

Накануне палата представителей одобрила измененный законопроект об ужесточении антироссийских санкций. Такой сценарий был ожидаемым и не оказал практически никакого влияния на отечественный рынок. Нет сомнений и в том, что президент поставит свою подпись под документом. Этот негатив уже заложен в текущих ценах, но в более широкой перспективе все же способствует снижению привлекательность российских активов.

На рынке нефти после вчерашнего ралли к 2-месячным максимумам формируется коррекция. Brent, которая в моменте превышала отметку 51, сползла в район 50,50, но пока удерживается выше уровня 50, шансы на возобновление роста остаются высокими. Сегодня Минэнерго обнародует официальную статистику по запасам, которая в идеале должна указать на внушительное сокращение объемов запасов и продолжение падения добычи. В этом случае актив снова примется атаковать максимумы в зоне 51.

На международном рынке валюты ждут итогов заседания ФРС США. Стоит отметить, что игроки не питают иллюзий по поводу жесткой риторики регулятора, и потому даже незначительное проявление оптимизма может вызвать резкий всплеск спроса на доллар. Но в рамках базового сценария ожидается скорее нейтральная реакция валюты.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс















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