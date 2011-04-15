Российский рынок акций закончил торги в среду на позитивной ноте

благодаря отскоку нефтяных цен марки BRENT к отметке в 51,00 доллар за баррель на волне выхода данных по запасам нефти и нефти продуктов в США, которые показали заметное снижение запасов. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+1,99%), металлургического (+0,61%) и потребительского (+0,51%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торговой сессии поднялся на 0,57% и закрылся на уровне 1934.63 пункта. Индекс РТС подскочил на 1,04% и остановился на уровне 1020.54 пунктов на фоне укрепления курса рубля против доллара США и особенно против евро.

Цены на сырую нефть в среду выросли, поддерживаемые данными по запасам нефти и нефти продуктов от Министерства энергетики США. Но их рост был ограничен, так как накануне во вторник котировки сырой нефти и так уже взлетели на 5,0%. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 1,00%, до 50,70 долларов за баррель. В моменте эта марка нефти тестировала уровень в 51,00 доллар за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 1,23%, до 48,48 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль получил поддержку на волне ожидания позитивных данных о снижении запасов нефти в Штатах, но оставался против американского доллара в небольшом плюсе перед публикацией итогового документа заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,19%, до 59,77 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра упала сильнее — на 0,70%, до 69,59 рублей за евро на ожиданиях разворота евро вниз против доллара США на рынке Форекс.

Рубль получает единственную поддержку от роста цен на нефть, но не уверенно сильную. На него продолжают оказывать негативное влияние новые санкции из США, существенное падение спроса на ОФЗ. Локально рубль может подрасти, но только в том случае, если цены на нефть опять протестируют максимумы прошлого года.

В четверг внимание рынка будет сконцентрировано на публикации данных по базовым заказам на товары длительного пользования, а также на количестве заявок на пособие по безработице в США.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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