Американские фондовые индексы продолжают расти, Dow Jones подскочил на 0,45% на фоне решения ФРС США оставить ставку без изменений, а также хорошей отчетности ряда компаний (Facebook, Coca-Cola, Ford, Boeing).

Нефтяные котировки закрепились выше 50 долларов за баррель смеси Brent благодаря новости о сокращении запасов и добычи в США. Запасы нефти упали за неделю на 7,21 млн баррелей тогда как ожидалось снижение на 3 млн.

Несмотря на дорогую нефть и рост западных акций, отечественный фондовый рынок остается под давлением из-за нового пакета антироссийских санкций со стороны США. Сегодня индекс РТС может вырасти лишь в пределах 1%. Курсы доллара и евро упадут в четверг до 59 рублей и 69,5 рубля соответственно. Индекс доллара США продолжает находиться на 13-месячном минимуме, что отражает сомнения инвесторов в повышении ставки ФРС в этом году.

На динамику торгов будут влиять данные по заказам на товары длительного пользования в США, которые выходят в 15.30 мск.





аналитик АЛОР БРОКЕР Кирилл Яковенко









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