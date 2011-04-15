Brent имеет потенциал для дальнейшего роста

На рынке черного золота по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Однако в среду котировки Brent решили сделать паузу и в течение дня демонстрировали небольшие коррективные сигналы, но удержались над уровнем 50 и к концу дня нашли в себе силы обосноваться на отметке 51. В моменте актив касался нового почти 2-месячного максимума на 51,18.

Накануне быки несколько убавили пыл, но общие настроения остаются позитивными. После паузы котировки могут возобновить восхождение при поддержке сигналов из США, указывающих на то, что американские сланцевые производители наконец ощутили воздействие низких цен и сбавили обороты. На прошлой неделе, по данным Минэнерго, запасы сырой нефти сократились на 7,2 млн баррелей. Что еще важнее, добыча упала на 0,2%, или на 19 тыс. баррелей в сутки. Причем запасы снижаются уже 14 из последних 16 недель. Если еще и пятничные данные Baker Hughesснова отразят сокращение числа буровых, пусть и незначительное, это станет дополнительным катализатором для цен на углеводороды.

Однако в более долгосрочной перспективе снова возникает вопрос. Если котировки вернутся в более высокий диапазон, как быстро сланцевые компании нарастят активность и снова надавят на цены? С учетом постоянной работы сланцевиков над повышением эффективности бурения и добычи, а также сокращения производственных издержек, пожалуй, это произойдет довольно быстро. И тогда рынку снова придется уповать на ОПЕК, где экспортеры вряд ли пойдут на дополнительное сокращение объемов добычи.

Пока же ожидаем продолжения подъема цен на сырьевых площадках. Помимо недавнего оптимизма со стороны ОПЕК и благоприятных сигналов из США, в пользу бычьего сценария по Brentговорит существенное ослабление позиций доллара США. Валюта, скорее всего, будет находиться под еще более сильным давлением после вчерашнего заседания ФРС, которое участники рынка восприняли скорее как «голубиное».



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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