Рубль продолжит довлеть над долларом

В среду рубль укрепился против иностранных валют, в особенности против доллара, который остается уязвимым из-за экономических и политических проблем в США. Помогла и нефть, которая относительно стабильно удерживалась неподалеку от 2-месячных максимумов, закрывшись на уровне 51 долларов за баррель Brent. По итогам сессии доллар подешевел на 0,79% до 59,60 руб., а евро достиг области 69,30 руб.

Несмотря на то, что налоговый период как фактор поддержки российской валюты ушел со сцены, а палата представителей конгресса США проголосовала за ужесточение санкций в отношении Москвы, рубль держится достойно в основном благодаря подъему котировок нефти, которыми движет явный прогресс на мировом рынке в сторону ребалансировки. Если текущий рост черного золота разовьется в полноценный восходящий тренд - а такой шанс есть, учитывая явные признаки падения активности на сланцевых месторождениях Америки – отечественная валюта может заметно прибавить в весе, особенно на фоне слабости доллара.

Сегодня у рубля будет прекрасная возможность продолжить укрепление. После закрытия российского рынка ФРС США огласила итоги заседания, которые не пришлись по нраву долларовым быкам, отправившим валюту в свободное падение. Участники рынка узрели в тоне регулятора некоторые сомнения и неуверенность в перспективах дальнейшего ужесточения политики, и это способно повлечь еще более агрессивные распродажи американской валюты. Вкупе с бычьими настроениями на сырьевых площадках, этот фактор может обусловить движение пары доллар/рубль к отметке 59,30 руб. еще на открытии торгов, с последующим тестированием уровня 59 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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