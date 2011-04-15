Рубль торгуется разнонаправленно против доллара и евро

На четверг, 27 июля 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США -59,9102 рублей, евро - 69,6816 рублей. Но к окончанию торгов накануне доллар, на фоне динамики валют на внешнем рынке, снизился до 59,35, а курс евро практически не изменился - 69,64.

Основным драйвером движений на валютном рынке стало решение и заявление ФРС США по денежно-кредитной политике. Комитет по операциям на открытом рынке сохранил действующий диапазон ставок по федеральным фондам от 1,00 до 1,25. В сопроводительном заявлении также практически нет отличий от заявления после июньского заседания ФРС США. Американский регулятор готовит рынка к скорому началу процесса сокращения баланса и надеется, что целевой уровень инфляции будет достигнут в среднесрочной перспективе.

Обрушила доллар фраза о том, что ставки будут оставаться некоторое время ниже желаемого долгосрочного уровня. Индекс доллара обновил годовой минимум и сейчас торгуется чуть выше уровня 93,00. Еще одним фактором поддержавшим рубль стал рост нефтяных котировок после отчета Минэнерго США, указавшем на значительное сокращение запасов.

Краткосрочная динамика рубля продолжает оставаться слабо нисходящей. Доллар сохранил диапазон 58,85 -60,40, у евро появился шанс вырасти к 70.75 по отношению к рублю.

В первой половине торговой сессии на Московской бирже доллар, вероятно, будет торговаться в границах 59,00 -59,55, евро в диапазоне 69,50 - 70,00.



Александр Егоров, ведущий аналитик ГК Телетрейд











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.