Сегодня состоится очередное заседание Банка России, решение которого будет иметь не меньшее значение, чем в апреле или июне.

На первый взгляд, все основные индикаторы риска указывают на необходимость нейтрального решения со стороны регулятора: из них наиболее видимы инфляционные риски в связи с ростом цен на плодоовощную продукцию и обсуждение новых санкций против России в Парламенте США. Однако, мы смотрим на заседание с иной стороны, и это придает нам уверенности в том, что ключевую ставку стоит и можно снизить на 25 бп до 8.75% годовых (см. комментарий на английском) уже сейчас.

Мы полагаем, что на фоне нормализации сезона сбора урожая инфляционный риск со стороны плодоовощной продукции не будет иметь далеко идущих последствий для общей инфляционной среды и ожиданий, то есть базовым сценарием остается стабилизация инфляции около 4.0% к концу года. Помимо этого, рубль при относительной слабости на новостях о санкциях сохраняет устойчивость в диапазоне 59.0-60.0, что подкрепляется растущими сырьевыми котировками и охлаждением «ястребиных» настроений в базовых ставках. Одновременно с этим коррекция рубля с начала июня представляет собой во многом ожидаемое явление в условиях сезонных колебаний текущего счета, и эта коррекция согласуется с базовым инфляционным сценарием ЦБ и экспертов.

Несмотря на трудность выбора для Банка России, мы считаем, что инфляционная и экономическая динамика позволят регулятору продолжить смягчение процентной политики в 2 полугодии 2017 года с темпом по 25 бп на каждом из последующих четырех заседаний. В условиях вмененных ожиданий снижения ставки лишь на 70 бп, это создает потенциал для опережающего снижения ставок денежного рынка.

Рынок ОФЗ оказался более восприимчив к мягкости ФРС США, чем российский валютный рынок. Доходности российских гособлигаций двигались вниз всю торговую сессию, по итогам дня зарегистрировав движение от -4 бп в 5 годах до -7 бп в 10 годах. Курс USDRUB, напротив, провел день в скучном диапазоне 59.40-59.6.

Сегодняшнее заседание ЦБ продолжает таить интригу с точки зрения самого решения российского регулятора по ключевой ставке. Вместе с тем, в последнее время долговой и валютный сегменты российского финансового рынка живут в некоторой оторванности от решений ЦБ в части процентной политики. Исходы, способные удивить участников рынка сегодня, характеризуются сонаправленностью решения и риторики регулятора (сохранение ставки на уровне 9% годовых + жесткий пресс-релиз или снижение ставки на 25 бп + мягкий пресс-релиз) и пока представляются маловероятными.



РОСБАНК







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