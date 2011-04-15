Цены на нефть в четверг переписали очередной двухмесячный максимум благодаря поддержке от четырех недель падения запасов нефти в США. По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже сентябрьская WTI выросла на 29 центов, или на 0,6%, до 49,04 доллара за баррель. Согласно данным FactSet, цены растут четыре сессии подряд. Сентябрьская нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures прибавила 52 центов или 1%, укрепившись до $ 51,49 за баррель. С начала недели как WTI, так и нефть Brent выросли примерно на 7%, показав максимальный недельный рост за месяц. Напомню, Администрация энергетической информации сообщила в среду, что запасы нефти в США упали на 7,2 млн баррелей на прошлой неделе. Общая внутренняя добыча нефти также снизилась на 19 000 баррелей до 9,410 млн. баррелей в сутки. Августовский бензин вырос на 2,7 цента, или на 1,7%, до 1,645 доллара за галлон, тогда как августовский топочный мазут прибавил меньше цента до 1,603 доллара за галлон. Сегодня в центре внимания данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных сланцевых терминалов в США. В случае очередного роста продавцы снова вернуться на рынок, оказывая давление на котировки черного золота.



Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets





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