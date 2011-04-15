Вчерашний день на мировых рынках проходил под лозунгом фиксации прибыли. В отсутствие сколько-нибудь значимых новостей, американский доллар направился в рост к евро, а фондовые площадки начали снижаться.

Наиболее вероятным объяснением этой динамики является желание игроков зафиксировать прибыль по доллару после мощной волны продаж в прошедшем месяце. Сегодня будет опубликована первая оценка ВВП США во II квартале. Консенсус-прогноз экономистов предполагает небольшое ускорение темпов роста ВВП с темпа в 1.4% в первые три месяца до 2.5%. Сильное расхождение факта с прогнозом способно серьёзно повлиять на котировки доллара и фондовые индексы.

В случае резкого роста можно ожидать начала более глубокой волны фиксации прибыли от ослабления доллара. Ее конечной целью могут стать уровни вблизи 1.1500-1.1530, на спекуляциях, что ФРС всё же вскоре сменит тон на более ястребиный.

Рост нефти, которая вчера поднялась до восьминедельного максимума в районе 51.60$ и вновь находится в одном шаге от 200-дневной средней (около 52$), демонстрирует, что тяга в безопасность носила ограниченный характер.

Укрепление нефти помогает рублю, но весьма ограниченно. По итогам торгов четверга пара USDRUB прибавила 10 копеек до 59.50 за счёт общего усиления доллара, а пара EURRUB снизилась на 21 копейку до 69.50, закрывая снижением третий день подряд после максимумов на 70.27 во вторник.

Интерес игроков сегодня будет вызывать результат заседания Банка России по денежно-кредитной политике. Из-за июньского неожиданного роста инфляции и ослабления рубля на 8.5% к евро и на 2.5% к доллару с прошлого заседания, ЦБ, скорее всего, сделает паузу в снижении ставок, оставив ключевую на уровне 9.0%. Такое решение должно уменьшить волатильность рубля перед началом достаточно нервозного для валюты периода в августе-сентябре.



Александр Купцикевич, финансовый аналитик FxPro







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