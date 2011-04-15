«Обмен» санкциями не нравится российскому рынку

В последний день торговой пятидневки российские фондовые индексы торгуются глубоко в красной зоне. Продажам способствует как неблагоприятный внешний фон, так и геополитический фактор - в ответ на американские санкции Москва отплатила той же монетой. К 14.45 мск. ММВБ и РТС теряют почти по 1,5%, опустившись до 1915 и 1014 пунктов соответственно. Рубль слегка укрепляется к доллару и уступает несколько пунктов евро. Нефть Brent торгуется практически во флэте в области 51,50. В ходе сегодняшнего заседания Банк России ожидаемо оставил ставку без изменений, при этом указав на наличие пространства для снижения ставки во втором полугодии 2017 года.

Банк России объявил об отзыве лицензии у банка «Югра», поскольку счет невозможным финансовое оздоровление банка. В своем решении регулятор сослался на неисполнение «Югрой» федеральных законов и нормативных актов Центробанка, падение нормативов достаточности капитала ниже 2%, а также снижение размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала, установленного на дату государственной регистрации банка. Кремль же отказался вмешиваться в ситуацию с проблемным банком.

«Новатэк» рассказал о своих амбициозных планах, в рамках которых в ближайшие десять лет компания намерена стать крупнейшим в мире экспортером СПГ, обогнав Катар. Также газовая компания планирует ускорить строительство своих заводов по сжижению природного газа - второй и третьей очереди «Ямал СПГ» и таким образом запустить их раньше установленного срока. Благодаря этому, «Новатэк» сможет быстрее выплатить долги по займам, которые достигают 599,54 млрд рублей.

Помимо темы санкций, давление на российский рынок оказывает неспособность нефти продолжить подъем. Актив испытывает трудности с преодолением новых препятствий, а фиксация прибыли на зарубежных фондовых площадках только усугубляет ситуацию. С учетом воздействия всех этих факторов, ожидаем сохранения давления на отечественные бенчмарки до конца сегодняшней сессии.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











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