Нефть перемещается в более высокие диапазоны

Минувшая неделя оказалась весьма благоприятной и плодотворной для рынка нефти. За пять торговых дней баррель Brent подорожал на 9%, только за пятницу набрав 2%. Котировки закрылись на максимумах 31 мая в районе 52,30, тем самым подтвердив переход в более высокий диапазон. С утра цена отметилась на максимуме 52,44.

Цены закрепились над уровнем 50, и теперь задача состоит в том, чтобы не только удержаться над важной отметкой, но и продолжить восхождение. Для этого рынку потребуется свежая подпитка прежде всего в виде позитивной статистики из США по запасам и добыче. Мы видим признаки более активного, чем ожидалось сокращение запасов в Штатах, и это может указывать не только на сезонный фактор, но и на сокращение инвестиций в сланцевые проекты из-за недавнего периода низких цен.

Также рынок продолжает уповать на ОПЕК. 7-8 августа в Абу-Дали состоится очередная встреча технического комитета. Пока повестка дня неизвестна, но если появятся сигналы о том, что в мероприятии могут принять участие Ливия и Нигерия, это станет хорошим подспорьем для цен. Да и сам факт того, что экспортеры не оставляют без внимание ситуацию на рынке, продолжая двигаться к цели, тоже позитивен для сырьевых площадок.

В пятницу отчет Baker Hughes отразил рост числа действующих буровых на 2 единицы. И судя по динамике Brent, данные вполне вписались в текущую картину, указывающую на замедление буровой активности. Теперь, когда отметка 52 позади, активу необходимо найти силы, чтобы отправиться в направлении следующего психологического барьера 53. Но на пути к этому уровню цены могут встретить оффера и откатиться на фиксации прибыли.



Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.