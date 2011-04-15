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31.07.2017

Рубль хочет пойти за нефтью

В пятницу рубль скромно топтался в узком диапазоне, слегка уступив доллару. При этом валюте двигалась в отрыве от нефти Brent, которая достигла максимумов конца мая на отметке 52,30 руб. На настроениях игроков сказывается санкционная тема, которая препятствует росту спроса на отечественную валюту. По итогам сессии доллар и евро потяжелели на 0,11% и 0,74% соответственно.
Несмотря на практически повсеместное ослабление доллара и продолжение ралли нефтяных котировок, рубль решил пойти своим путем. Точнее решил остаться в тесном диапазоне и подумать. В том, что Трамп поставит свою подпись под законопроектом, расширяющим санкции против РФ, нет сомнений. Новые трения с конгрессом ему не нужны, особенно учитывая, что вопрос импичмента поднимался уже не раз. Гораздо более масштабные опасения вызывают разговоры о санкциях, касающихся покупки долговых обязательств РФ. И хотя этот риск невелик, учитывая серьезность такого шага, рынок не спешит сбрасывать такой сценарий со счетов. И это снижает привлекательность нашей валюты.
На этом фоне рублю сложно расти, даже в условиях подъема нефтяных цен. После того, как американский лидер подпишет законопроект, валюту может накрыть еще одна волна распродаж. Но в краткосрочной перспективе, если Brent не навлечет коррекцию после бурного роста, рубль может попытаться подняться, хотя потенциал роста будет оставаться ограниченным, а понижательные риски – высокими. Важна также общая динамика доллара, который выглядит крайне перепроданным и вполне способен привлечь покупки на ожиданиях позитивного отчета по рынку труда в пятницу. В этом случае давление на российскую валюту усилится.

Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс





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