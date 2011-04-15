Российский рынок акций закончил торги в пятницу падением на волне

новости о решении американского парламента принять новые санкции в отношении Москвы. Его даже не смогли поддержать выросшие котировки сырой нефти. Решение ЦБ РФ оставить процентные ставки без изменений также сказались на настроении рынка. В лидерах среди упавших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (-1,63%), металлургического (-1,60%) и нефтегазового (-1,54%) секторов.

Индекс ММВБ к концу торговой сессии упал на 1,46% и закрылся на уровне 1916.75 пункта. Индекс РТС также заметно снизился на 1,60% и остановился на уровне 1014.44 пунктов на фоне ослабления курса рубля против доллара США и особенно к по отношению к евро.

Цены на сырую нефть в пятницу выросли, поддерживаемые ожиданиями

рыночных игроков, что ребалансировка нефтяного рынка уже не за горами. На этом фоне котировки нефти взлетели к максимумам конца мая этого года. Североморская марка BRENT к концу регулярной торговой сессии в РФ выросла на 1,65%, до 52,34 долларов за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 1,16%, до 49,61 долларов за баррель.

На валютном рынке рубль торговался в течение дня с небольшими

изменениями по отношению к доллару США на волне ожидания публикации данных по ВВП США и в итоге сильно снизился к евро из-за роста пары евро/доллар на валютном рынке Форекс. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра подросла на 0,10%, до 59,55 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра подскочила на 1,06%, до 70,00 рублей за евро.

Вероятно, дальнейшая динамика российского рубля будет во многом зависеть от состояния отношений между США и России, так как она оказывает заметное негативное влияние на настроение иностранных инвесторов.

В понедельник будут опубликованы данные индекса деловой активности в производственном секторе (PMI) Китая, значения по потребительской инфляции и уровню безработицы в еврозоне. Из американских экономических данных будет интересен индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости.



Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital







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