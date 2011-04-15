Рубль слабеет под гнетом геополитики

В пятницу закончился налоговый период и с ним активные конвертации отечественных экспортеров, оказывающих поддержку курсу нацвалюты. Именно благодаря массовым покупкам рубля, он практически никак не отреагировал на одобрение Палатой представителей США новых антироссийских санкций. Сейчас же поддержку российской валюте оказывает позитив на рынке сырья: Саудовская Аравия обещает сократить производство, запасы в США падают 4 неделю подряд, а на следующей неделе нас ожидает новая встреча технического комитета ОПЕК, где вполне возможно обсудят дальнейшие действия по нормализации баланса углеводородов на рынке.

Учитывая все факторы можно ожидать курс рубля вблизи отметок 60,15 за доллар и 70.50 за евро в краткосрочной перспективе.



Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ











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