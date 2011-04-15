Евро будет довлеть над рублем

В первой половине дня российская валюта пыталась продолжить восстановление, но не смогла остаться равнодушной к волне продаж нефти и ушла в минус. Баррель Brent не сумел пробить отметку 48 и прервал череду роста, которая продлилась пять дней. По итогам сессии доллар и евро подорожали 0,37% и 0,83% до 59,47 руб. и 67,99 руб. соответственно. В паре с единой валютой рубль чувствует себя неуверенно на фоне повсеместных покупок евро, который отыгрывает ужесточение риторики ЕЦБ.

Позиции российской валюты выглядят неустойчиво. При попытках восстановления игроки стремятся зафиксировать прибыль. Это говорит о снижении привлекательности рубля, а также недоверии к текущему восстановлению на рынке черного золота. В последние дни нефть планомерно двигалась в северном направлении, однако фундаментальных драйверов за этим не стояло. И вчерашняя коррекция котировок подтверждает шаткое положение Brent. В этих условиях сложно себе представить уверенное укрепление рубля, несмотря на подорванные позиции доллара.

В случае с евро картина выглядит еще хуже. Единая валюта всерьез вознамерилась развить текущий рост в бычий тренд. Если поступающая статистика будет подтверждать ускорение темпов восстановления экономики еврозоны, а Драги продолжит готовить почву для сворачивания стимулов, пара может понести еще более масштабные потери без привязки к динамике нефти. Накануне пара евро/рубль закрылась на новых максимумах у отметки 68 руб., которая может подвергнуться атаке. В этом случае ближайшее сопротивление евро встретит в области 68,20 руб.



Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.