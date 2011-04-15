Давление на доллар ослабло

Накануне европейские фондовые рынки завершили сессию рекордным с сентября прошлого года снижением и сегодня продолжают торговаться преимущественно с негативным настроем, последовав за Азией. Мировые инвесторы продолжают переваривать ужесточение риторики мировых Центробанков, рискуя перейти в русло полномасштабного медвежьего тренда в случае реализации «ястребиных» сценариев монетарных властей.

Тем временем российские фондовые площадки открылись нейтрально. Негативный внешний фон нивелировался возвращением котировок нефти к росту после вчерашнего отступления. Несмотря на отсутствие очевидного давления, индексы остаются уязвимыми, как и сама нефть. Вчера Brent не смогла пробить отметку 48 и откатилась, но нашла в себе силы и теперь снова целится на психологический уровень, испытывая явный дефицит драйверов.

Рубль на фоне оживления черного золота пытается отыграть вчерашние потери, но пока не выглядит убедительным. Евро/рубль остается вблизи максимумов, хотя и слегка отступила от уровня 68 руб. Доллар тем временем уверенно держится над отметкой 59 руб.Если пара сегодня закроется выше этого уровня, краткосрочные технические перспективы российской валюты омрачатся. Далее поведение рубля будет зависеть не только от настроя нефти, но и от динамики доллара, который попадет под влияние статистики из США. Если данные по личным доходам и расходам выйдут на уровне или выше прогнозов, а Brent будет оставаться на текущих уровнях, пара может отыграть внутридневные потери и к концу торгового дня вернуться в район 59,50 руб.

На международном рынке форекс давление на доллар несколько ослабло. Евро умеренно корректируется после агрессивного роста – за последние три дня пара набрала порядка 250 пунктов. Впрочем, пока котировки остаются над уровнем 1.14, краткосрочные перспективы остаются бычьими. Далее коррективы в динамику основных валютных пар внесет статистика из США.



Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX











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