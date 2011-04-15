Евро взял паузу

В пятницу сегмент рисковых активов торгуется преимущественно с позитивным настроем. Европейские фондовые рынки вернулись к росту после внушительных распродаж, золото продолжает дешеветь, завершая торговую неделю с внушительными потерями, а нефть вернулась в режим плавного подъема после вчерашней паузы. Российские площадки, которые поначалу не могли определиться с направлением, вышли в зеленую зону.

Определенную поддержку отечественные активы получат на фоне позитивных ожиданий от предстоящей встречи лидеров России и США в рамках саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге, который состоится 7-8 июля. МИД уже выразил надежду на то, что встреча Путина и Трампа внесет ясность в российско-американские отношения.

Рубль также пытается вернуться к росту после падения накануне. Но нужно признать, что в целом давление на валюту сохраняется, и о более энергичном восстановлении без ускорения темпов роста цен на черное золото не приходится.

Евро на международном рынке форекс корректируется в условиях перекупленности после резкого взлета к более чем 1-летним максимумам в районе 1.1450. Главным драйвером служит фиксация прибыли по длинным позициям перед уходом игроков на выходные.

Об этом свидетельствует и отсутствие реакции единой валюты на сильные данные по европейской инфляции. Предварительный июньский CPI замедлил рост с 1,4% до 1,3%, но превысил ожидания на уровне 1,2%, тогда как базовый индекс оказался лучше ожиданий и предыдущего значения, составив 1,2%.

Несмотря на то, что в краткосрочной перспективе евро не смог получить поддержку на публикации отчета, эти цифры говорят в пользу недавнего ужесточения тона ЕЦБ и соответствуют курсу на скорое начала сворачивания стимулов в регионе. Таким образом, единая валюта получила еще один аргумент в пользу дальнейшего укрепления.



Андрей Диргин, директор аналитического департамента Альфа-Форекс











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