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30.06.2017

Ситуация на отечественном валютном рынке стабилизировалась

Активное восстановление цен на нефть не дало повода для значимого роста отечественной валюты, в свою очередь новая волна падения однозначно не пойдет ему на пользу. Пока расстановка сил смещена в сторону медведей. В случае дальнейшего ухудшения фундаментальных факторов падение рубля будет более активным. В частности валютная пара usd/rub может продвинуться в сторону 60, с целью тестировать уровень на прочность.
С точки зрения среднесрочных перспектив на российский рубль, по-прежнему, значительно влияет спрос на российские государственные бумаги и соответственно приток спекулятивного капитала в Россию. С этим как раз у рубля начались проблемы недавно. Правительству России не удалось выполнить квартальный план по привлечению в бюджет денег на долговом рынке. Из 500 млрд рублей, которые были запланированы к последней неделе июня Минфин получил чуть больше 400 млрд рублей. При чем проблемы начались в мае. Из четырех майских аукционов провальными оказались три, поэтому Минфин пошел на снижение суммы размещения. И хотя спрос на последних двух аукционах, включая прошедший 28 июня, восстановился ведомству все равно не удалось выполнить квартальный план.
На текущий момент ситуация на отечественном валютном рынке в краткосрочном плане стабилизировалась. Российский рубль продолжит медленно, но последовательно укрепляться вслед за нефтью. Среднесрочные перспективы «деревянного» в частности будут вырисовываться из спроса на российские ОФЗ. По выполнению следующего квартального плана размещений Минфином станет понятнее дальнейшее движение рубля.

Иван Капустянский, аналитик Forex Optimum




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