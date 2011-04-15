Курс евро готов к росту против рубля

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 2 мая, установил на уровне 56,98 рублей за единицу американской валюты и 62,04 рублей за единицу европейской валюты. За апрель биржевые курсы валют выросли на 1,18% и 3,59% соответственно.



Могу сразу отметить, что на месячном графике пары EURRUB образовалась разворотная свечная комбинация «бычье» поглощение. Давно мы не получали сигналов с такого формата времени, так что есть основание надеяться на то, что рост пары не будет кратковременным. Прохождение ближайшего сопротивления на уровне 62,50 рублей открывает потенциал роста курса евро к уровню 65 рублей.



Что же касается USDRUB, то здесь пока перемен не произошло, для появления первых сигналов в формате дней и недель, доллару необходимо пробивать уровень 57,50 рублей наверх. Возможно они придут, при условии падения котировок нефти марки Brent за зону 51-51,50$ за баррель (по данным Baker Hughes, за прошедшую неделю: общее число буровых в США выросло на 13 единиц до 870, при этом основным драйвером вновь выступил Техас, где их число увеличилось на 11 штук). Либо по итогам двухдневного заседания ФРС США, которое стартует сегодня, если мы получим сигналы к более агрессивному повышению ставок.













Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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