Рубль продолжит плавное снижение

Российский рынок акций закончил торги в пятницу на мажорной ноте благодаря решению ЦБ РФ понизить процентные ставки на 0,50%. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний энергетического (+0,83%), нефтехимического (+0,61%) и металлургического (+0,51%) секторов.



Индекс ММВБ вырос на 0,25% и закрылся на отметке 2016.71 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,68% и остановился на уровне 1114.43 пунктов на фоне небольшого снижения курса рубля против евро и американского доллара.



Цены на сырую нефть в пятницу выросли но не из-за изменения общей ситуации на рынке нефти в позитивную сторону, а просто на волне закрытия части коротких позиций. Наблюдая за рынком, можно с высокой степенью вероятности говорить, что период консолидации продолжится в сложившихся диапазонах до результата майского заседания ОПЕК. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России выросла на 0,60%, до 52,13 долларов за баррель. Западно-техасская WTI поднялась на 0,53%, до 49,23 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль отреагировал небольшим укреплением на понижение ставки на 0,50% ЦБ РФ. Рыночные игроки фиксировали полученную прибыль перед длинными выходными. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра снизилась на 0,06%, до 56,93 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра потеряла 0,31%, до 62,01 рублей за евро.



Несмотря на «нежелание» рубля продолжить снижение перед длинными выходными, мы считаем, что он все равно будет оставаться под давлением и продолжит плавное снижение.



Во вторник выйдут данные индекса деловой активности в производственном секторе Китая, Германии, Великобритании и еврозоны, и состоится заседание РБА по денежно-кредитной политике.











Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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