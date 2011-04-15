Отскок нефти взбодрил российские индексы

Российский фондовый рынок начал новую торговую неделю с боевым настроем, ускорив рост во второй половине дня на фоне роста зарубежных площадок и развития отскока цен в сырьевом сегменте. Баррель Brent поднялся более чем на 1%, тестируя отметку 52. К 14.50 мск. ММВБ и РТС набирают в среднем по 1,2%, торгуясь на уровнях 2041 и 1128 соответственно. Рубль торгуется малоактивно, немного уступая своим конкурентам. Доллар пока удерживается под отметкой 57 руб.



Рынок проигнорировал данные по индексу PMI обрабатывающих отраслей РФ, который в апреле снизился до 50,8 с 52,4 месяцем ранее. Ухудшение произошло на фоне замедления роста объемов производства и новых заказов, а также ускорения сокращения рабочих мест в обрабатывающих отраслях. Тем временем в корпоративном секторе отмечаются повсеместные покупки. Исключение составляют бумаги «Мечела», дешевеющие почти на 4%. В лидерах роста – акции ОГК-2 и ММК – прирост здесь составляет 4,27% и 3,44% соответственно.



Котировки «Газпрома» повышаются чуть более чем на 0,5%. В апреле компания увеличила экспорт газа в страны дальнего зарубежья почти на 15% или на 8,6 миллиарда кубометров газа до 66,2 миллиарда. Максимальный прирост экспортных поставок зафиксирован в Австрию – на 82,3%. На втором месте – Венгрия. Здесь объемы увеличились на 53,6%. Поставки голубого топлива в Данию и Германию выросли на 27,4% и 16,8% соответственно.



Основная подпитка для российских индексов пришлась на покупки подешевевшей нефти, хотя этот фактор поддержки нельзя назвать устойчивым. Текущий откат вызван скорее техническими факторами, тогда как фундаментальная картина на рынке черного золота по-прежнему оставляет желать лучшего. Если Brent не сможет отвоевать уровень 52, это может снова привлечь продавцов, что ограничит потенциал дальнейшего роста отечественного рынка.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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