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02.05.2017

Российские фондовые индексы финишируют с умеренной прибавкой

Во вторник, 2 мая, падения интереса к риску на финансовых рынках в целом не наблюдается, несмотря на некоторую обеспокоенность игроков политической неопределенностью, в частности на фоне ожиданий второго тура президентских выборов во Франции 7 мая. Впрочем, расклад остается тем же: сторонник Евросоюза Э. Макрон имеет больше шансов на победу во втором туре, нежели евроскептик М. Ле Пен. Таким образом, евро в ближайшее время может весьма безопасно себя чувствовать на уровнях не ниже $1.085.

Между тем сегодня стартует двухдневное заседание ФРС США. И, хотя по его итогам не прогнозируется принятия каких-либо чрезвычайно важных решений по изменению ставки и монетарной политики, инвесторы собираются тщательно следить за комментариями представителей регулятора. И, соответственно, подход игроков на рынках в ближайшие дни обещает быть несколько осторожным.

На российском фондовом рынке во вторник, 2 мая, индексы ММВБ и РТС прибавили, в среднем, около 0.5%. Настроения на отечественных площадках соответствовали общим умеренно позитивным настроениям, в том числе сложившимся на развивающихся рынках. Курс доллара США, как мы и ожидали, уверенно топтался вокруг 57 руб./$.






Анастасия Соснова,ведущий аналитик банка «Российский капитал»

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