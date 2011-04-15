ФРС может «поспособствовать» снижению рубля

Российский рынок акций закончил торги во вторник ростом на фоне позитивной динамики на рынках в Европе и нейтральной торговой сессии в США. В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+1,76%), энергетического (+1,31%) и телекоммуникационного (+0,70%) секторов.



Индекс ММВБ вырос на 0,54% и закрылся на отметке 2027.68 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,57% и остановился на уровне 1120.73 пунктов на фоне небольшого ослабления курса рубля против евро и американского доллара.



Цены на сырую нефть во вторник традиционно оставались волатильными на волне двух факторов: роста добычи нефти в странах вне пакта ОПЕК и сомнений участников рынка, что на саммите картеля в Дубае будет подписано реально действующее соглашение, которое поможет подтолкнуть цены на нефть вверх. Мы по-прежнему считаем, период консолидации будет продолжаться в сложившихся диапазонах эталонных марок нефти BRENT и WTI до итогов майского заседания ОПЕК. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России упала на 0,54%, до 51,24 доллара за баррель. Западно-техасская WTI снизилась на 0,63%, до 48,53 долларов за баррель.



На валютном рынке рубль торговался в легком минусе в ожидании итогов заседания ФРС по денежно-кредитной политике. Пара доллар США/рубль с расчетом на завтра выросла на 0,14%, до 57,01 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчетом на завтра прибавила 0,12%, до 62,15 рублей за евро.



Если по итогам заседания Федрезерва выяснится, что к концу текущего года регулятор может начать поэтапное сокращение своего баланса, в основном увеличенного во время антикризисных мер 2008—2009 годов, это станет сигналом к началу коррекции на мировых рынках акций и ослаблению рубля против доллара США.



В среду состоится заседание ФРС по денежной политике, будут опубликованы данные по количеству рабочих мест в частном секторе от ADP. Также будут представлены цифры по ВВП еврозоны за первый квартал и по безработице в Германии. Кроме того, будут представлены значения индексов цен производителей в еврозоне, деловой активности в непроизводственном секторе и индекса занятости в Штатах, и опубликованы данные по запасам нефти и нефтепродуктов за прошлую неделю в США.













Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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