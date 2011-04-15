Нефть толкает валютные курсы вверх

Официальные курсы Банк России, на сегодня, 3 мая, установил на уровне 56,95 рублей за единицу американской валюты и 62,15 рублей за единицу европейской валюты. Вчерашний день практически ничего не принес в копилку «быков», хотя под занавес торгов стоимость эталонных марок Brent и WTI снизилась на 2,05% и 2,41% соответственно.



По данным от американского института нефти (API),за неделю 22-28 апреля запасы нефти в США, упали на 4,160 млн. баррелей, а запасы бензина сократились на 1,930 млн. баррелей. Это позволило с утра отыграть часть снижения, но цены на нефть находятся уже на критических уровнях.



Свершилось то, чего многие боялись - смесь марки Brent вернулась к уровню 50$ за баррель. Закрытие вторника состоялось на уровне 50,46$ за баррель. И если раньше этот уровень был ключевым уровнем поддержки, то сейчас трендовая поддержка осталась наверху на 1-2 доллара выше текущих цен. В случае прохождения отметки 50,25$ за баррель, которая является минимумом от 22 марта, откроется потенциал снижения цен в район 45,50-46$ за баррель. А это порядка 10%.



Скорее всего, такая перестановка сил заставит биржевиков пересмотреть и текущие уровни по валютным курсам USDRUB и EURRUB.



Что же касается прогнозов по данным от Минэнерго, опрошенные агентствами Bloomberg и Reuters аналитики ожидают снижения запасов нефти на 2,1-3,3 млн. баррелей, роста запасов бензина на 0,7-1 млн. баррелей.









Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд



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