Нефть: запасы в США стремительно тают

Цены на нефть основных эталонных сортов отметились ростом с шестинедельных минимумов после того как в США было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов.



Контракты Brent со сроком экспирации в июне на бирже ICE в Лондоне 3 мая в 10.30 по московскому времени торговались на уровне 50,73 доллара за баррель после того как днем ранее достигали отметки 50,15 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI стоил 47,80 доллара за баррель после снижения в район 47,15.



Американский институт нефти по итогам предыдущей недели в рамках своей выборки 2 мая зафиксировал снижение коммерческих запасов на 4,2 миллиона баррелей. Запасы бензина снизились на 1,9 миллиона.



Страны ОПЕК в апреле сократили добычу еще на 40 тысяч баррелей в сутки и придерживаются соглашения по сокращению, выработанного в конце ноября 2016 года почти на 100%.



В последнее время цены на нефть находились под давлением по мере того как участники рынка обеспокоены ростом добычи и объемов бурения в США. Однако, последние данные по запасам в крупнейшей экономике мира сигналят, что спрос в США растет и потребление в начинающийся сезон отпусков может действительно достичь рекордно новых уровней, как того и прогнозируют многие аналитики.



Падение запасов в США способно поддерживать цены в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной уже может сыграть свою роль продление соглашения по сокращению добычи со стороны ОПЕК+.



Учитывая, что сейчас цены находятся вблизи ключевых уровней поддержки, нет ничего удивительного в том, что они активно покупаются на низких ценовых уровнях. Полагаю, что контракты Brent продолжат колебания в диапазоне 50-60 долларов pа баррель, со среднегодовой ценой в районе 55 долларов за баррель. Однако, в силу высокой волатильности на рынке допускаю, что цены могут на непродолжительное время проваливаться ниже отметки 50,00.













Валерий Полховский, аналитик ГК FOREX CLUB



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