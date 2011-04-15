Восстановление нефти может поддержать рубль

Во вторник рубль слегка уступил иностранным конкурентам, но при этом продемонстрировал стойкость к удешевлению нефти, которая сползла к новым минимумам конца марта на подходе к отметке 50. В противовес нефтяному негативу выступил внешнеполитический фактор, который ограничил потери российской валюты. По итогам сессии доллар и евро набрали 0,4% и 0,6%, добравшись до 57,15 руб. и 62,43 руб. соответственно.



Рубль поддержали новости с внешнеполитического фронта. Во-первых, после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее настаивала на продлении антироссийских санкций, неожиданно выразила надежду на их снятие. При этом она напомнила об обязательном условии – выполнении минских договоренностей по Украине. Кроме того, в пользу валюты сыграли позитивные итоги телефонных переговоров Путина и Трампа, где обсуждался сирийский вопрос. Все это рынок воспринял как предпосылку для потепления отношений с Европой и налаживания диалога с Америкой.



С учетом вышеупомянутых факторов, а также потенциального восстановления котировок черного золота, у рубля будет шанс на укрепление в ходе сегодняшней сессии. Данные Американского института нефти отразили сокращение запасов нефти на 4,15 млн баррелей против прогноза падения на 2,3 млн. Если сегодняшние официальные данные, публикуемые Минэнерго, подтвердят внушительное снижение запасов энергоносителей, а также отразят сокращение объемов бензина, Brent продолжит восстановление от минимумов и поддержит нашу валюту. Кроме того, в преддверии сегодняшних итогов заседания ФРС США доллар, вероятно, будет демонстрировать сдержанную динамику, что также сыграет на руку рублю. Так, ждем возвращения пары доллар/рубль под отметку 57 руб. с целью на 56,80-56,70 руб.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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