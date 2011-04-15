Давление на рубль нарастает

Российский рубль в среду днем умеренно отступает в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 57,14 руб. (+0,25%). Евро стоит 62,34 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 4 мая, составляют 57,09 руб. за американский доллар и 62,32 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 14 и 17 копеек соответственно.



Стоимость нефти бодро восстанавливается после провалов этой недели. Баррель Brent торгуется по $51,08 (+1,2%). Вчерашняя статистика от Американского института нефти показала сокращение запасов черного золота за прошлую неделю на 4,16 млн баррелей, снились и запасы бензина, причем впервые за последние две недели. Сегодня вечером будут представлены аналогичные данные от Минэнерго США. Усредненные ожидания показывают, что запасы сократились на 3 млн баррелей.



Рубль остался стабильным после решения Центробанка понизить ставку, проигнорировал падение стоимости барреля в область мартовских минимумов и спокойно воспринимает информацию о слабой потребительской активности россиян в I квартале. За всей этой визуальной невозмутимостью курса стоит все то же carry trade. Центробанк своими решениями опустить стоимость кредитования на полпроцента в текущий момент не навредил спекулянтам, потому что дал рынкам понять: ставка будет понижаться последовательно. Это делает доходность carry trade чуть меньшей, но в текущих рыночных условиях более интересного инструмента для получения «горячих денег», пожалуй, и нет.



В то же время, стоит понимать, что, кроме инвестиций спекулянтов за укреплением рубля больше никто не стоит. Снижение стоимости нефти с начала года и по текущий момент существенно бьет по позициям сырьевых валют, например, тот же канадский доллар сегодня испытывает колоссальное давление. Неужели рубль сильнее «канадца»?



Если баррель Brent вернется под отметку в $50 и направится к $49,20-49,50, доллар начнет мощное наступление на рубль, уровень 57 рублей за доллар будет уверенно преодолен.











Анна Бодрова, старший аналитик Альпари



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