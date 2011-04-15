Рубль сохраняет иммунитет к продажам нефти

Биржевые цены на нефть упали до минимальных значений за последние два месяца. На физическом рынке нефти также объявлена очередная распродажа.



Котировки североморской смеси Brent накануне упали почти до 50$ за баррель. Нефть падает без остановки с середины апреля. Снижение цен происходит и на физическом рынке, где Саудовская Аравия третий месяц подряд делает скидки для своих потребителей на ключевом азиатском рынке. Саудитам больше ничего не остается, как демпинговать для удержания доли рынка на ключевых направлениях сбыта. Рост добычи в Иране приводит к высокой конкуренции на рынке энергоносителей. При этом, стало известно, что крупнейший член ОПЕК намерен нарастить свои возможности по добыче и экспорту черного золота. Все это происходит на фоне ожидания очередной встречи, на которой будет обсуждаться судьба сделки по сокращению добычи.



На торгах московской биржи в среду за доллар дают 57 рублей 10 копеек, евро торгуется вблизи 62 рублей 35 копеек, индекс ММВБ упал ниже 2000 пунктов, а цены на смесь марки Brent держатся чуть ниже 51 доллара за баррель.



Снижение нефтяных цен, смягчение денежно-кредитной политики российского ЦБ и вербальные интервенции финансовых властей являются важными факторами давления на российскую валюту. Ставки американских хедж-фондов на падение рубля достигли максимальных значений за последние несколько лет. При этом не только зарубежные инвесторы ставят на падение деревянного, но и российские участники рынка сходятся во мнении, что потенциал роста рубля ограничен. Однако, почти полуторогодовалый тренд на российском валютном рынке сломить не так-то просто. А предсказать точку разворота вообще практически не возможно. Однако, мы остаемся верны свое рекомендации и считаем, что покупки доллара в диапазоне от 56 до 57 рублей являются неплохой сделкой, рассчитанной на среднесрочную перспективу. Целью для роста мы по-прежнему считаем 62 - 63 рубля.















Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики АНАЛИТИКА Онлайн



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