На рынке нефти может назреть коррекция

В среду Brent отметила шестой день падения кряду. Падение актива снова остановили уровни на подходе к критически важной отметке 50. По итогам дня баррель просел более чем на 1%, ранее не сумев закрепиться над областью 51.



После того, как днем ранее благоприятные данные API, отразившие внушительное сокращение запасов нефти, спровоцировали рост оптимистичных ожиданий относительно отчета Минэнерго, официальные цифры, которые обрисовали отнюдь не радужную картину, закономерно разочаровали игроков, помешав и без того робким попыткам восстановления.



Согласно данным Минэнерго США, на прошлой неделе объемы запасов энергоносителей сократились лишь на 0,9 млн баррелей против прогноза падения на 2,3 млн. Более того, запасы бензина выросли на 0,2 млн. Правда, по прогнозам ожидался более внушительный прирост, но тем не менее, отсутствие признаков изменения тенденции по-прежнему настораживает. И, наконец, объемы добычи снова увеличились, на 0,3 %, или на 28 тыс. баррелей в сутки.



На этом фоне котировки проигнорировали сообщения о готовности России принять участие в продлении соглашения по сокращению добычи. Это еще раз подчеркивает, что вербальные интервенции ОПЕК+ сейчас не действуют на рынок черного золота, который по-прежнему сосредоточен на пугающей активности сланцевых компаний США.



Краткосрочные перспективы Brent остаются негативными, однако на данном этапе уже можно говорить о том, что в скором времени на рынке назреет коррекция. Во-первых, есть надежда, что запасы в Штатах все-таки начнут сокращаться – даже падение объемов бензина уже порадует цены. Во-вторых, ближе к заседанию, которое состоится 25 мая, картель, вероятно, будет давать предварительные комментарии и заявления на тему пролонгации сделки. В-третьих, котировки подошли к важному рубежу – отметке 50, утрату которого предотвратят сохраняющиеся надежды на эффективности действий ОПЕК+.











Павел Салас, региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ



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