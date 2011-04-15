Рубль может снова уступить доллару

Накануне курс российской валюты снизился против доллара и евро с оглядкой на дешевеющую нефть. Котировки Brent упали к минимумам в районе 50,20 и завершили день под давлением, потеряв внутри дня порядка 1%. По итогам сессии рубль просел в среднем на 0,5% к доллару и евро, до 57,25 руб. и 62,53 руб. соответственно.



На рынке черного золота произошла очередная безуспешная попытка привлечь покупателей, что нашло отражение в динамике нашей валюты. Но стоит признать, что рубль по-прежнему более сдержанно реагирует на распродажи в сырьевом сегменте. Это может указывать на две вещи. Во-первых, российские активы остаются привлекательными в первую очередь для нерезидентов. А во-вторых, нежелание игроков закрывать длинные позиции по отечественной валюте говорит о том, что рынок не ждет дальнейшего падения Brentи настроен на скорое восстановление актива. Кроме того, в роли поддерживающего фактора выступила политика – переговоры Путина и Трампа прошли в благоприятном ключе, а Меркель высказалась в поддержку отмены санкций в отношении Москвы.



Впрочем, сегодня в динамику пары доллар/рубль может вмешаться еще один фактор. По итогам вчерашнего заседания Федрезерв США высказался весьма позитивно на тему экономики, сохранив надежду рынка на июньское повышение ставки. И доллар воспринял риторику регулятора с оптимизмом, укрепив позиции по всему спектру рынка. На этом фоне пара способна протестировать локальное сопротивление в районе 57,30 руб. и нацелиться на 57,50 руб. Пробой этой области не состоится, если нефть начнет подавать сигналы коррекции.











Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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