На рынках сформировался неопределенный внешний фон

В четверг, 4 мая, внешний фон на рынках смешанный. Американские фондовые индексы закрылись нейтрально. Азиатские фондовые индексы совершают легкую просадку вниз. Коммодитиз также демонстрируют снижение. Нефть Brent топчется в диапазоне $50-51 за баррель – очень низко. Таким образом, у российских индексов ММВБ и РТС на утро четверга, 4 мая, мало стимулов для того, чтобы вернуться к отметкам 2000 п. и 1100 п. после вчерашнего падения. Рубль также растерял свою уверенность. Но курс доллара США пока, скорее всего, продолжит колебания в коридоре 57-57.5 руб./$.



Вчера завершилось очередное двухдневное заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США, по итогам которого регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 0.75-1% годовых. Заседание не было опорным, но в заявлении регулятора было отмечено ослабление экономической активности в США. Экономическая неопределенность в первом квартале 2017 года вынудит инвесторов внимательно следить за экономической статистикой в стране с тем, чтобы с точностью оценить перспективы повышения ставки на следующем заседании.



Евро продолжает балансировать в интервале $1.085-1.095 на фоне сохраняющейся политической неопределенности относительно результатов президентских выборов во Франции. По итогам прошедших накануне теледебатов между кандидатами 63% зрителей поддержали еврооптимиста Эмммануэля Макрона и только 34% высказались в пользу его оппонента Марин Ле Пен. Второй тур президентских выборов состоится 7 мая, и, на наш взгляд, победа Макрона на них весьма предсказуема. Мы считаем маловероятным, что до даты выборов евро опустится ниже $1.085.











Анастасия Соснова, Ведущий аналитик банка «Российский капитал»



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