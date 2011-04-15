Индекс ММВБ проведет четверг в диапазоне 1985-2015 пунктов

Российский фондовый рынок в четверг открылся незначительными продажами. К настоящему времени ведущие биржевые индексы отступают в среднем на 0,2%. В положительной зоне торгуются бумаги «Башнефти» и «ТМК», под давлением остаются акции «Мечела» и «Аэрофлота».



Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские индексы завершили предыдущую сессию ограниченным подъемом, фьючерс на индекс S&P на премаркете торгуется с повышением. Цены на нефть держатся в «красной» зоне. Баррель Brent стоит сейчас $50,52 (-0,5%).



Вчерашний отчет Минэнерго США показал, что запасы нефти за прошлую неделю сократились только на 930 тыс. баррелей при ожидании просадки на 2,3 млн баррелей. Это совсем не то, что хотели бы видеть «быки» по нефти – поэтому продажи сегодняшнего утра вполне закономерны.



Евро/доллар в первой половине дня в четверг умеренно снижается. Основные торги идут вокруг 1,0875 (-0,1%). Федеральная резервная система США сохранила на майском заседании процентную ставку в прежнем целевом диапазоне 0,75-1,0% годовых. Ожидания рынка относительно повышения ставки в июне составляют около 70%, что оказывает поддержку доллару.



Российский рубль в первый час торгов незначительно снижается в парах с иностранными валютами. За доллар США к настоящему времени дают 57,47 руб. (+0,15%). После закрепления над 57,50 покупки пары доллар/рубль могут усилиться.



Индекс ММВБ проведет сегодняшние торги в диапазоне 1985-2015 пунктов. Оснований для снижения по-прежнему больше, чем поводов для роста



По информации из деловых кругов, пуск баллистической ракеты КНДР, объявленный в Пхеньяне «успешным», а в Вашингтоне — «провальным», помог двум сторонам конфликта выйти из него, «не потеряв лица», что, тем не менее, сильно ослабляет позиции США во взаимоотношениях с Китаем.



«Роснефть» обнародовала производственные результаты за 1 квартал 2017 года. Добыча компании увеличилась к аналогичному периоду прошлого года на 11,1% до 5,79 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Всего добыча за первые три месяца года составила 70,3 млн баррелей.



Рост производства обусловлен вводом в эксплуатацию двух скважин на северной оконечности месторождения Чайво на острове Сахалин, выходом на проектную мощность Ново-Уренгойской установки комплексной подготовки газа и газового конденсата Роспана, успешным запуском трех новых скважин на Тюменской свите Ем-Еговского месторождения, а также ростом добычи газа на Северо-Варьеганском месторождении за счет ввода новых скважин и увеличением сдачи газа с Вань-Еганского месторождения на Тюменскую компрессорную станцию после реконструкции.



Акции компании не отреагировали на позитивные результаты и с утра на открытии рынка незначительно снижаются.



Сегодня с речью выступит глава ЕЦБ. Заседание совета директоров проведут «Россети» и «Селигдар».











Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари



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