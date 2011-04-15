Как мы и предполагали российская валюта продолжает плавное ослабление против доллара США и единой европейской валюты. Старт был дан по итогам заседания ЦБ РФ, который понизил процентные ставки не на ожидаемые 0.25%, а на 0.50%. Но, несмотря на это, снижение рубля происходит не столь стремительным темпом, так как его поддерживает все еще существующий значительный «зазор» в процентных ставках и уровне инфляции в России и, например, в Штатах, стимулирующий спекулятивные сделки кэрри-трейд в облигациях федерального займа (ОФЗ). Причем, что характерно на волне решения ЦБ РФ покупки гособлигаций резко увеличились после заседания ЦБ России, так как спекулянты явно хотели зафиксировать все еще интересную доходность.



Дополнительным фактором, который оказывает давление на рубль является неспособность нефтяных котировок продолжить рост, а также повышение ожиданий увеличения стоимости заимствований Федрезервом на июньском заседании.



Сегодня мы ожидаем, что плавное ослабление рубля продолжится в преддверии публикации в пятницу данных по занятости из США, которые, если будут позитивными, окажут поддержку доллару. Нашими ближайшими целями по паре доллар/рубль является отметка в 59.50 рубля за доллар, в паре с евро цена может подрасти к 64.50 рубля за евро, но только в том случае, если на выборах во Франции победит Э. Макрон.











Сергей Костенко, инвестиционный аналитик GLOBAL FX



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