Нефть мешает покупкам на российском рынке

После невнятного старта торгов настроения на российском фондовом рынке несколько улучшились, хотя падение рубля препятствует укреплению долларового индекса РТС. ММВБ вернулся выше отметки 2000 пунктов и к 14.45 мск. прибавляет почти 1%. Покупки на отечественном рынке обусловлены скорее техническим отскоком после вчерашней волны распродаж на волне паники вокруг АФК «Система». Тем временем на зарубежных площадках преобладает оптимизм, хотя падение азиатских акций несколько смазало общую картину. На рынке нефти продолжаются продажи – баррель Brent едва удерживается над уровнем 50.



Накануне бумаги АФК «Система» обвалились на 30% после того, как «Роснефть» подала иск против компании за занижение стоимости «Башнефти». Сегодня котировки «Системы» восстанавливают потери, повышаясь на 6,5%. Также в зону роста вышли акции МТС, дочки АФК. Неплохо смотрятся бумаги «Новатэка» и «Фосагро». Здесь прирост составляет порядка 2,5%. Хуже рынка выглядят котировки «Башнефти» и «Акрона», которые теряют 0,77% и 0,4% соответственно.



В первом квартале «Роснефть» нарастила среднесуточную добычу на 11,1% в годовом выражении, что произошло за счет приобретения активов и развития новых проектов. Объем добычи составил 70,3 млн тонн нефтяного эквивалента. Тем временем поставки компании в восточном направлении выросли с 10,9 млн тонн до 11,3 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Во второй половине дня акции «Роснефти» повышаются в пределах 0,5%.



На мировых площадках преобладает оптимизм, но также игроки соблюдают осторожность в преддверии ближайших событий. Сегодня палата представителей США проголосует по измененному законопроекту о замене реформы системы здравоохранения, завтра Штаты опубликуют ключевой отчет по рынку труда, а в воскресенье состоится второй тур президентских выборов во Франции. Также оказать влияние на рыночные настроения способны завтрашние выступления ряда чиновников ФРС, включая главу Центробанка Джанет Йеллен. В краткосрочной перспективе потенциал роста российского рынка будет ограниченным из-за воздействия нефтяного фактора.













Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс



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